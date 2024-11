A poco más de un mes del fin de la temporada de la Primera Nacional para Alvarado, el club registró tres salidas de jugadores que se les venció el contrato y no hubo renovación. El último de ellos es el delantero Óscar Belinetz.

El futbolista de 30 años llegó en diciembre de 2023 a la institución y desde allí disputó 29 de 38 partidos posibles. Fue el máximo goleador del “Torito” en la competencia con 8 tantos. Seis de ellos fueron en la primera ronda, donde mostró su mejor versión, con mucha garra dentro del campo.

“Espero sea un hasta pronto y no un adiós. Hace mucho no me sentía tan bien en un lugar como fue este 2024 en Alvarado . Quería dar las gracias a la gente por darme tanto cariño desde el primer partido hasta el último, con palabras de aliento, con mensajes en el día a día, con un simple saludo por la calle brindando la mejor de las energías”, fueron algunas de sus palabras en el posteo que compartió vía Instagram a modo de despedida.

De esta manera, se suma a la salida de Gonzalo Lamardo y Tomás Rambert, aunque en las próximas horas podrían oficializarse otras bajas.