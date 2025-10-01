Un hombre de 35 años fue detenido en la tarde del martes luego de intentar gestionar un crédito con documentación apócrifa en una agencia de préstamos ubicada en pleno centro de Mar del Plata.

Ads

El hecho ocurrió en la sucursal de “Rapicuotas”, situada en La Rioja al 1700, cuando el sospechoso presentó un documento a nombre de Luis Escubet con el fin de obtener dinero de manera fraudulenta.

Ante la situación, personal policial de la Comisaría Primera intervino rápidamente y procedió a identificar al sujeto, quien fue trasladado a sede policial.

Ads

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal, a cargo del Dr. Alejandro Ciriani, con la intervención del auxiliar fiscal Maximiliano Giúdice, quien dispuso que el imputado sea notificado por tentativa de estafa y uso de documento falso, bajo los artículos 174, 292 y 296 del Código Penal.

Tras corroborar su domicilio, se ordenó la libertad del acusado, aunque continuará vinculado a la investigación judicial.

Ads

Puede interesarte