Un violento estallido alteró la tarde en el barrio Malvinas Argentinas, donde un hombre de 37 años desató una escalada de agresiones que obligó a un urgente operativo policial. Todo comenzó cuando dañó el auto de un joven de 28 años y, en medio de la tensión, se dirigió directamente a una casa de la zona.

Lejos de detenerse, ingresó por la fuerza y encaró a un hombre de 61 años, a quien no solo confrontó sino que también amenazó de muerte. Minutos después se supo un detalle estremecedor: la víctima era su propio padre. Para colmo, el agresor tenía una restricción de acercamiento vigente hasta febrero de 2026, que evidentemente decidió ignorar.

Alertados por un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Sexta irrumpieron en la vivienda y lo redujeron antes de que la situación escalara aún más. Ahora, por orden de la fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, el sujeto fue notificado de las causas en su contra y trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

