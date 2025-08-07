Tensión en el Senado bonaerense por el posible cierre del Hogar de Ancianos "Eva Perón" en Burzaco
Mientras Unión por la Patria advierte sobre un inminente desmantelamiento, desde La Libertad Avanza acusan una “campaña del miedo”
En medio de una creciente preocupación por los efectos del ajuste impulsado por el Gobierno nacional, la senadora bonaerense María Rosa Martínez (UxP) presentó un proyecto para declarar de Interés Histórico, Arquitectónico y Cultural Provincial al Hogar de Ancianos “Eva Perón”, ubicado en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown. Según denunció, la emblemática institución se encuentra bajo amenaza de cierre.
El proyecto busca asegurar la continuidad de este espacio que brinda atención a adultos mayores sin cobertura ni redes familiares, y que forma parte de una red de hogares impulsados durante el primer peronismo. "Ante la crueldad del gobierno nacional que amenaza con cerrarlo, respondemos con propuestas que pongan el eje en lo humano", expresó la legisladora a través de sus redes.
En paralelo, dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos el intendente de Tres de Febrero y candidato a senador bonaerense Diego Valenzuela, salieron al cruce. Negaron que existan planes de cierre y calificaron el reclamo como parte de una “campaña del miedo”. “¡Paren de mentir! Solo intentan generar miedo”, sostuvo Valenzuela en sus redes.
El proyecto de Martínez se suma a una serie de advertencias lanzadas desde el peronismo sobre el posible cierre de instituciones históricas, como jardines, centros culturales y hospitales. Desde Fuerza Patria alertaron que “si gana Milei, desaparecerán los centros infantiles, culturales y de salud”.
En la Legislatura, el debate sobre el rol del Estado y el destino de los recursos públicos suma tensión política en plena campaña, mientras organizaciones sociales, trabajadores del sector y familiares de residentes se mantienen en alerta por el futuro del hogar “Eva Perón”.
Fuente: Diputados bonaerenses
