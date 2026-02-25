Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvieron en el barrio porteño de Villa Crespo a un hombre acusado de amenazar a la senadora nacional Patricia Bullrich, en el marco de las políticas del Ministerio de Seguridad Nacional para la prevención de delitos contra funcionarios públicos.

Durante el allanamiento se secuestraron réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de distintos calibres, dos revólveres, cuatro cascos de uso militar y máscaras antigás, además de cinturones con municiones, dos cuchillos largos, cinco teléfonos celulares, notebooks, elementos de tecnología y hackeo, botellas de vidrio, sogas y otros objetos que podrían ser utilizados para la fabricación de cócteles molotov.

También se incautaron banderas con inscripciones antifascistas, banderas identificadas con “Antifa”, doce pines con amenazas contra el presidente de la Nación Javier Milei y otros funcionarios, y banderas de Palestina.

La investigación se inició a mediados de mayo de 2025, cuando personal del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado realizaba tareas de prevención de delitos contra figuras del Estado nacional y detectó publicaciones en una red social de imágenes y videos con mensajes violentos dirigidos a Bullrich. En una de ellas se exhibía su rostro acompañado por expresiones de odio como “Muerte a los enemigos del pueblo”.

Con el avance de las tareas investigativas, se estableció que el autor de las publicaciones operaba desde un domicilio en Villa Crespo y que participaba activamente en movilizaciones junto a sectores vinculados a organizaciones de izquierda radicalizadas.

Con los elementos reunidos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Oscar Lijo, con intervención de la Secretaría N°8, ordenó el allanamiento del inmueble y la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados, imputado por el delito de Amenazas e Intimidación Pública.