Un hombre de 46 años fue detenido cuando trasladaba cuatro ruedas marca Pirelli con llantas de aleación por la zona de Libres del Sud y Alice. Al identificarlo, la policía constató que pesaba sobre él un pedido de captura activo por robo en grado de tentativa, emitido el 5 de marzo por el Juzgado Correccional N.º 2 del Departamento Judicial Mar del Plata.

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El procedimiento comenzó con un llamado al 911 que alertaba sobre una persona en actitud sospechosa en las calles Alfonsina Storni y Libres del Sud. Efectivos de la Comisaría Séptima lo interceptaron pocas cuadras después.

Las ruedas, compatibles con vehículos Peugeot, no registraban denuncia por robo al momento de la intervención. La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la apertura de una causa por averiguación de ilícito. El Juzgado Correccional ordenó hacer efectiva la captura y trasladar al detenido a la Unidad Penal N.º 44, donde quedó a disposición de la justicia.

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