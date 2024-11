Giuliana Valenzuela tenía 13 años cuando comenzó a participar del casting que realizaba la productora Talentos y Tendencias TV, en que participaban nenas y adolescentes para mostrar su habilidad. A los 15 años, según la denuncia, fue abusada sexualmente por Fabián Anderson López Vázquez, quien se encargaba de la producción e iluminación.

El ataque habría ocurrido en Nordelta cuando Giuliana se fue para el baño durante el receso de un concurso de gimnasia rítmica. El acusado de “abuso sexual con acceso carnal” ingresó después de ella y la increpó cuando estaba haciendo sus necesidades.

“En ese lapso de 2 años no pasó nada, yo no me despegaba de ella. El día que pasó esto, ella me dijo ´mamá, me voy al baño´”, detalló Lorena Rodríguez, la mamá de la víctima.

Debido a que su hija no regresaba, fueron a buscarla: “La llamaron para entregarle el premio, pero no venía. La secretaria de la productora golpeó la puerta -del baño- y la vio salir llorando. Atrás estaba Anderson con una mirada desafiante. La tocó, le dio un beso en la boca, la agarró del pelo y la hizo practicarle sexo oral”.

Fabián Anderson López Vázquez fue denunciado por la mamá de Giuliana Valenzuela. (Foto: gentileza Lorena Rodríguez)

Lorena realizó la denuncia por este hecho y tras varios ideas y vueltas, el caso se elevó a juicio el 5 de junio. El viernes 18 de octubre, aunque estaba citado a las 9.30, no se presentó a declarar en la sede del Tribunal en lo Criminal N°4 de San Isidro.

Ante esta situación, el juez de la causa ordenó su captura urgente y todavía sigue prófugo. “Lo único que quiero es que vaya preso. Todo esto no fue fácil porque mi hija sufrió desmayos. Desde los 15 años hasta los 19, ella no estuvo nada bien, pero con la ayuda de un psicólogo logró salir adelante”, aseguró Lorena.

Otro caso similar en la misma productora

Esta demanda contra Anderson de 2019 se sumó a la que Lorena le había realizado semanas atrás a Carlos Bernal en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 de la Capital Federal. Bernal, en su momento, fue bailarín de Yanina Latorre y, al igual que Anderson, también acosaba a Giuliana, aunque lo hacía por redes sociales.

Según le contó a este medio la víctima, Giuliana, este último era uno de los tres jurados que tenía la productora. “De un concurso al otro empezó a contactarme Bernal, sabiendo que él era mayor y yo solo tenía 15 años. Empezó a acosarme por Instagram y WhatsApp. Tenía todos nuestros contactos por las planillas de inscripción que nos hacían en la productora”, señaló.

“Cuando empezó a ser muy acosador, le conté a mi mamá y con todo esto ella hizo una denuncia. Unos días después de lo de Bernal me pasó en Nordelta con Anderson”, sumó la ahora cuñada de Reina Reech.

Finalmente, Bernal fue sentenciado el 28 de diciembre de 2023 a seis meses de prisión en suspenso por haber acosado sexualmente a una menor y a la obligación de cumplir reglas de comportamiento durante dos años. “Estoy totalmente feliz y contenta de que se hizo justicia por este caso horrible”, dijo la víctima sobre la condena.

