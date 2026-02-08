Las intensas lluvias que azotaron el sur de la provincia de Salta dejaron un escenario crítico en las localidades de Metán y El Galpón. En apenas tres horas se acumularon más de 200 milímetros de agua, un registro que supera ampliamente el promedio anual de la zona.

La Ruta Nacional 34 permanece parcialmente interrumpida tras un desmoronamiento ocurrido en el paraje La Quena, en la cabecera norte del puente sobre el río Bermejo. En ese sector, la circulación quedó habilitada en un solo sentido. En otros tramos, el avance del agua sobre la calzada y el deterioro previo obligaron a reducir el tránsito a media calzada. Las autoridades pidieron extremar las precauciones y respetar la señalización provisoria.

También se registraron daños en otras vías estratégicas. En la Ruta Nacional 50, el aumento del caudal del río Pescado provocó el desprendimiento del estribo sur del puente, lo que redujo el paso vehicular a un solo carril. En la Ruta Nacional 51, hubo cortes en sectores de montaña, como Gobernador Solá, Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, donde equipos de Vialidad Nacional trabajaron para remover escombros y restablecer la circulación de forma parcial.

En paralelo, el impacto del temporal se sintió con fuerza en los barrios. Más de 200 personas fueron evacuadas y alojadas en el Complejo Deportivo Municipal de El Galpón, que funciona como centro de asistencia. Allí se concentran las tareas de ayuda y coordinación de las brigadas de emergencia. Entre las medidas adoptadas se destacó la apertura de compuertas del dique El Tunal y trabajos de drenaje sobre la Ruta Nacional 16 para facilitar el escurrimiento del agua hacia el río Medina.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias continuarán durante los próximos días. Para este domingo se esperan precipitaciones aisladas, mientras que el lunes por la noche podrían reanudarse las tormentas. Recién hacia la madrugada del martes se prevé una mejora gradual de las condiciones, lo que permitiría avanzar con las tareas de recuperación en las zonas más afectadas.

Fuente: Infobae