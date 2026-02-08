Provincia de Salta

Temporal histórico en Salta: rutas cortadas, evacuados y lluvias que seguirán varios días
Se están tareas de asistencia en marcha mientras el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones. Se estima que más de 200 personas fueron evacuadas.
Se están tareas de asistencia en marcha mientras el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones. Se estima que más de 200 personas fueron evacuadas.
El procedimiento fue llevado a cabo en la Ruta Nacional 51 a la altura del kilómetros 56. La carga estaba envuelta dentro de bolsas de arpillera.
La mamá del pequeño de 10 meses regresó en estado de ebriedad y quiso llevarse a su hijo de manera violenta. El nene quedó a resguardo de la Justicia.
El músico salteño trajo todo el color y la alegría de su provincia al espacio de Alberti 1242.