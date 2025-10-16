La cartelera de cines marplatenses se renovará con cuatro estrenos esta semana, además de dos reestrenos. Entre los primeros sobresale el film de terror Teléfono negro 2, con Ethan Hawke, mientras que entre los segundos hay que señalar los regresos a las pantallas de grandes de clásicos como El mago de Oz y La princesa Mononoke.

Teléfono negro 2 de Scott Derrickson, con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw.

-Teléfono negro es uno de los films de terror más celebrados del cine contemporáneo, con tanto visto bueno de la crítica especializada como de los espectadores. En esta secuela, el villano vuelve desde la tumba para vengarse de Finn, y con tal fin elige como víctima a su hermana adolescente, a quien se le aparece en sueños. Es la joven quien insta a su hermano a ir a un campamento durante una tormenta de nieve para enfrentarse con el malvado asesino.

Frankie y los monstruos de Steve Hudson y Toby Genkel, con voces de Asa Butterfield, Rob Brydon, Joel Fry.

-De alguna manera, este film animado británico cruza los clásicos Frankenstein y Pinocho. Es la historia de un Frankie, un monstruo que asiste a un científico loco, un tipo que inventa las criaturas más horripilantes y las deja sueltas a su suerte. Y como Frankie no se siente contenido por su amo, un día termina seducido por el dueño de un circo ambulante de freaks que lo contrata para ser su nueva gran atracción.

“Frankie y loa monstruos”, es un film animado británico.

Locamente de Paolo Genovese, con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria.

-El director de la exitosa Perfectos desconocidos trae esta comedia romántica que es una suerte de reversión de Intensa-Mente. Aquí una pareja tiene su primera cita, pero dentro de sus cabezas reina el caos cuando las emociones comiencen a jugar su partido para complicar la suerte de los protagonistas.

El retorno de Marcela Luchetta, con Miriam Giovanelli, Franco Masini, Luis Gnecco.

-En esta película argentina, un sacerdote del Vaticano investiga un milagro inesperado: su hermano, a quien no ve hace diez años, salió de un coma irreversible jurando que es la reencarnación de Jesús. ¿Verdad o delirio místico?

El mago de Oz de Victor Fleming, con Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger.

-Este clásico de 1939 siempre está presente y ahora vuelve para reestrenarse en los cines de la ciudad. Es la oportunidad de encontrarse nuevamente con Dorothy y todos los personajes que habitan este maravilloso mundo, desde la Bruja Buena del Norte, la Ciudad Esmeralda, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde. Un film emblemático de Hollywood que es una referencia constante.

El clásico de Victor Fleming se reestrena

La princesa Mononoke de Hayao Miyazaki.

-Sigue el maratón de reestrenos de Estudios Ghibli y ahora es turno de La princesa Mononoke, uno de los clásicos de Hayao Miyazaki. En su film más claramente ambientalista (un tema recurrente del autor japonés), el director enfrente a los humanos con criaturas fantásticas que habitan los bosques, en una lucha por impedir la destrucción de la naturaleza.