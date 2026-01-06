La Fundación 360 impulsará la formación en robótica y domótica en las cárceles de Batán tras la firma de un convenio educativo con el Centro de Formación Laboral Nº408, recientemente suscripto para desarrollar capacitaciones, charlas y proyectos pedagógicos vinculados a nuevas tecnologías en unidades penitenciarias del partido de General Pueyrredon.

El Convenio Marco de Colaboración Educativa fue firmado por el presidente de Fundación 360, Gustavo Blanco, y el director del CFL 408, Gustavo Montañez, con el objetivo de articular capacidades institucionales y fortalecer la formación educativa y laboral de personas privadas de la libertad, promoviendo la inclusión y la innovación social.

Las propuestas formativas se implementarán en las Unidades Penitenciarias Nº15 y Nº50 -Unidad de Mujeres- y en la Alcaidía Penitenciaria Batán, espacio donde se originó la iniciativa y en el que el CFL 408 ya desarrolla trayectos de formación laboral.

Durante la firma del acuerdo participaron autoridades del Complejo Penitenciario Zona Este-Batán, entre ellas Mario Agüero y Gastón Collado, así como referentes de Fundación 360, como su coordinadora Marcela Bianchi y su director pedagógico, el licenciado José Luis Dranuta.

En ese marco, Dranuta destacó el valor de la tecnología como herramienta de transformación social y afirmó que “la experiencia demuestra que el talento está presente en todos los ámbitos. En contextos de encierro, la robótica y la domótica permiten desarrollar habilidades técnicas, pensamiento lógico y capacidades creativas que pueden convertirse en oportunidades reales de inserción laboral y reinserción social”.

La iniciativa se apoya en la trayectoria de Fundación 360 en alfabetización tecnológica y propone acercar contenidos vinculados a habilidades digitales, pensamiento computacional y formación técnica aplicada, con una perspectiva de inclusión social y educativa.

Desde el CFL 408 subrayaron la importancia de acercar la formación en nuevas tecnologías a personas alejadas de la era digital. En particular, señalaron que en la Unidad Penal Nº50 más de la mitad de la población femenina cuenta con estudios secundarios completos, y que estas propuestas contribuyen a reducir la brecha digital y a generar oportunidades para el desarrollo de dispositivos tecnológicos destinados a mejorar la calidad de vida de personas con capacidades disminuidas.

El convenio prevé además la planificación conjunta de actividades para 2026, integrando el soporte pedagógico y tecnológico de Fundación 360 con los trayectos formativos del CFL 408 en las distintas unidades penales de Batán.