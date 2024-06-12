Despertar Vocación, una iniciativa del Municipio para que "más jóvenes sean parte del mundo de la tecnología"
Esta edición cuenta con 18 visitas ya programadas a escuelas municipales y se prevé que para fin de año alcance a 4000 alumnos.
Esta edición cuenta con 18 visitas ya programadas a escuelas municipales y se prevé que para fin de año alcance a 4000 alumnos.
Se trata de Versius, creado por Cambrige Medical Robotic en Reino Unido.
Lo dijo el licenciado en Informática Educativa con especialización en Programación y Robótica, Maximiliano Gauthier.
El proyecto surge de la firma de un convenio entre la Fundación 360 y el Centro de Formación Laboral Nº408. Se implementará en las Unidades Penitenciarias 15 y 50, y en la Alcaidía Penitenciaria Batán.
Se llevó a cabo un multitudinario acto en el Polideportivo del Barrio Libertad, uno de los distintos sitios donde se desplegaron las actividades impulsadas por la Secretaria de Educación y Tecnología.
En el marco del programa “Aprender Conectados”, se busca la implementación de la educación digital, programación y robótica para todos los niveles obligatorios: inicial, primario y secundario.