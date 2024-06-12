Tecnología como herramienta de inclusión: robótica y domótica llegan a las cárceles de Batán

El proyecto surge de la firma de un convenio entre la Fundación 360 y el Centro de Formación Laboral Nº408. Se implementará en las Unidades Penitenciarias 15 y 50, y en la Alcaidía Penitenciaria Batán.