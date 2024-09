Médicos y referentes del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata presentaron una nueva plataforma robótica para cirugías, creada en Cambridge Medical Robotic, de Reino Unido.

Respecto a la llegada del robot Versius, el Dr. Fernando Santomil, declaró que “a pesar de las dificultades que hubo durante 20 años, porque primó una patente y un modelo de robótica, se fueron desarrollando modelos más amigables, reproducibles, con mejor ergonomía, inteligencia artificial, realidad inmersiva”.

En esta línea, aseguró que “es la segunda plataforma de más uso en el mundo. En el 2019 este modelo ampliamente acreditado por la comunidad europea, lo incorporó Reino Unido como un sistema bien socializado de acceso a la robótica”.

“Estamos en condiciones de decir que hace cinco meses lo incorporamos y que hoy en día la institución tiene seis grupos quirúrgicos entrenados en el manejo de la plataforma robótica Versius”, continuó.

Respecto al proceso de adquisición, explicó que “nosotros habíamos comenzado con algunos modelos de robótica en laboratorio, la selección de distintos procedimientos, pero fiel a nuestro estilo, en la institución buscábamos una plataforma que cumpliese más con estos objetivos institucionales educativos, tenemos que democratizar la enseñanza de la robótica”.

“También pensamos que debe estar al alcance de los pacientes y empezamos a salir de Argentina para ver qué plataforma del mundo nosotros como institución, que cumplimos el año que viene 60 años, adquiríamos”, agregó.

De modo que “en el 2022 y 2023 también nos entrenamos en esta plataforma, por fuera de Argentina, tuvimos algunas dificultades políticas para importar, pero finalmente en abril de este año llegó”.

Puede interesarte

Por otro lado, declaró que “todo está orientado en la seguridad del paciente, necesitamos juntar un volumen de casos para decir que el uso de la plataforma es entre las especialidades totalmente reproducible, que da una estadía hospitalaria corta”.

A partir de esta máquina, “se puede garantizar una cirugía de mayor precisión, ya que tienen imágenes en 3D y HD. Le sumamos que esta plataforma cuenta con herramientas de inteligencia artificial para que tengamos un feedback permanente en una nube con el resto de los cirujanos y la misma CMR”, expresó.

Por consiguiente, “no compramos un robot, incorporamos un programa de robótico que cumplen con las premisas de seguridad del paciente”.

En Argentina, “la plataforma Versius es la primera. Por lo que hicimos un esfuerzo en eso, ya que la historia de la institución siempre estuvo vinculada con innovar. En el año 82 fue la primera que incorporó un tomógrafo, en esa época fue la que acreditó un programa de trasplante renal”, indicó.

Por ello, “uno interpreta que cuando uno puede innovar, por ejemplo incorporando una plataforma nueva, en ese momento tiene oportunidad de liderar, generando una escuela de robótica. En cirugía de tórax hay un pionero en esta plataforma”.

“Creemos que esto va a tener repercusión porque cuando uno incorpora una plataforma nueva, genera cierto atractivo y curiosidad por el resto de los colegas e instituciones científicas”, remarcó.

Por otro lado, aclaró que “acá no hay una rebelión de las máquinas, no existe la robótica si no hay un cirujano en una consola que esté literalmente operando. Pasa que se sale de la cirugía analógica, la evolución podría ser bisturí, laparoscópica y robótica”.

“Lo que estamos intentando es que la tener una visualización tan precisa de las estructuras anatómica, los resultados funcionales son los más importante. Menor requerimiento de analgésicos, disminuye el dolor y a partir de las últimas publicaciones, también aparecen algunos resultados muy promisorios respecto a un mejor control de patologías oncológicas”, evidenció.

“Me animo a decir que el resultado funcional es donde está el impacto para el paciente. Interpreto que están lo financiadores en vía de entender y aceptar que este tipo de tecnología está llegando y rápidamente va a ampliar la plataforma para que la gente acceda. Eso es lo que nos motiva, de hecho nuestros planes de salud van a acceder a la cirugía robótica”, concluyó.