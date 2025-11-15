Del viernes 21 al domingo 23 próximos se realizará en el Museo MAR (López de Gómara y la costa) una nueva edición del Festival Pleamar, centrado en la creación artística mediante medios tecnológicos. Organizado por el colectivo Silencio Dispositivo Sonoro, el evento reunirá a artistas, curadores y comunidades vinculadas a la música y las artes electrónicas, con entrada libre y gratuita.

La programación comenzará el viernes 21 con un pre-opening en El Gran Pez, dedicado a la memoria del músico Flavio Etcheto, figura clave en la escena nacional. La actividad incluirá una charla homenaje y la escucha de su último disco, Ambient, en colaboración con el colectivo marplatense.

Entre los ejes destacados se encuentra el segmento Digital Art, que presentará obras seleccionadas en la convocatoria latinoamericana bajo la curaduría de Fernando Molina. También se ofrecerá una conferencia práctica de Ernesto Romeo sobre síntesis modular y música electrónica.

Las performances audiovisuales ocuparán un lugar central, cerrando el festival con propuestas que fusionan sonido y visualidad en clave experimental. Además, se realizarán proyecciones, charlas y un workshop a cargo de Nicolás Ojeda, enfocado en la composición inspirada en sonidos de la naturaleza.

En el marco de Ecofonías, Kaleema brindará un DJ set junto a Leo Ferro y productores de música ambient, en una experiencia que articula grabaciones de campo y recursos musicales. La dirección está a cargo de Luciana Aldegani.

Pleamar también ofrecerá instancias de formación, encuentros con artistas y beneficios especiales provistos por la empresa francesa Arturia, que promueve la exploración de nuevas técnicas en música y tecnología electrónica.

Participan artistas de distintas regiones del país y Latinoamérica: Ariel Echarren, Ernesto Romeo, Facundo Vázquez, Heidi Giel, Ismael Pinkler, Jupi Medvescig, Julieta de Wandeleer, Juan Ibarlucía, Joni Chacon, Kaleema, Luciana Aldegani, Leo Ferro, Manuel Schaller, Nicolás Ojeda, Pat Hyb, Sebastián Seifert, Sebastián Cirillo, Thereminiana, Vanesa Massa y Vermilliom.

Esta edición retoma el enfoque ambientalista trabajado durante el año, con especial énfasis en el vínculo entre arte, naturaleza y comunidad. Tras su paso por el Palacio Libertad con Pleamar Inmersiva, el festival continúa ampliando horizontes y conexiones en el territorio latinoamericano.