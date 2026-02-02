Por Mercedes Susana Giuffré



Ads

En el mundo del teatro, las traducciones y adaptaciones de obras extranjeras representan un puente cultural que permite a audiencias locales acceder a creaciones universales. Sin embargo, este proceso no siempre se realiza con el respeto debido a la versión original del autor. Con frecuencia, especialmente en contextos como el teatro argentino, los adaptadores acuden a recursos que apelan a la rusticidad del público, incorporando vulgaridad, groserías y palabrotas donde no corresponden. Esta práctica, motivada por el deseo de ganar más aplausos y llenar salas, tergiversa la frescura y la intención artística del creador original, convirtiendo la obra en un producto sensacionalista que prioriza el entretenimiento efímero sobre la integridad estética. Aquí, exploramos y ampliamos este concepto, con un enfoque particular en el teatro argentino, donde esta tendencia se manifiesta con notable frecuencia debido a la tradición de localización cultural.

El teatro, como arte vivo, siempre ha implicado cierto grado de adaptación para resonar con el público contemporáneo. Sin embargo, cuando esta adaptación cruza la línea hacia la vulgarización gratuita, se pierde el equilibrio entre innovación y fidelidad. El autor original, como verdadero dueño de la creación, imprime una “frescura” —entendida como la pureza de su mensaje, estilo y tono— que se diluye al insertar elementos groseros para apelar a risas fáciles o shocks emocionales. Esta problemática no es exclusiva de Argentina, pero en este país, influido por una cultura teatral vibrante y popular, se acentúa en obras extranjeras que se “argentinizan” en pobres traducciones, mediante el uso de cierto tipo de gestos, insultos y humor chabacano.

Ads

Históricamente, la traducción teatral va más allá de la mera conversión lingüística; implica una transposición cultural que adapta el texto a las sensibilidades locales. En teoría, esto enriquece la obra, haciendo que diálogos arcaicos o culturalmente específicos sean accesibles. Por ejemplo, en la adaptación de clásicos griegos o shakesperianos, es común actualizar referencias para evitar anacronismos. Sin embargo, el problema surge cuando esta actualización se convierte en una excusa para inyectar vulgaridad. Las malas palabras y el lenguaje soez, aunque parte del repertorio coloquial en muchas sociedades, no siempre alinean con la intención del autor, y estos elementos pueden ser herramientas estilísticas legítimas, pero su abuso distorsiona el mensaje original.

En Argentina, el teatro ha evolucionado desde el siglo XIX con influencias europeas, incorporando géneros locales como el sainete y el grotesco criollo, que se caracterizan por un lenguaje coloquial y a veces vulgar para reflejar la realidad social. El lunfardo, ese maravilloso argot porteño nacido de la inmigración, se ha integrado, pero de manera forzada en muchas adaptaciones, transformando diálogos refinados en expresiones crudas. Esto se ve en la transición de obras extranjeras al escenario argentino, donde el adaptador busca “nacionalizar” el texto para conectar con un público que valora el humor directo y la crítica social.

Ads

Sin embargo, esta localización a menudo exagera la vulgaridad, convirtiendo tragedias sutiles en comedias burlescas o agregando insultos innecesarios solo para generar risas inmediatas, en detrimento de la profundidad original. Este enfoque se basa en una suposición de que la audiencia, al estar acostumbrada a un tipo de lenguaje más coloquial y a veces irreverente, responderá positivamente a una versión que introduzca malas palabras o situaciones escatológicas. Sin embargo, esta tendencia puede ser peligrosa porque reduce la profundidad de la obra a un simple entretenimiento efímero.

Argentina cuenta con una prolífica escena teatral en Buenos Aires, considerada una de las capitales mundiales del teatro independiente. Aquí, obras extranjeras como las de Molière, Shakespeare o Beckett han sido adaptadas con frecuencia, y no pocas veces con controversias por la inclusión de elementos prosaicos. Un caso emblemático es la adaptación de Tartufo de Molière en algunas versiones latinoamericanas recientes, donde se han agregado groserías locales para “actualizar” el texto. Si bien esto puede llenar salas, ¿a qué costo? El público aplaude, pero ¿está aplaudiendo a Molière o a una caricatura? Esta práctica fomenta una “teatralidad superficial”, donde el aplauso se mide en decibeles inmediatos, no en reflexiones duraderas.

Estéticamente, es como adulterar un vino añejo con azúcar para vender más botellas: gana en popularidad, pero pierde autenticidad. Asimismo, en versiones locales de El enfermo imaginario también de Molière, se han incorporado diálogos vulgares para “actualizar y localizar” el humor, convirtiendo la comedia de costumbres en una parodia chabacana que prioriza el escándalo sobre la crítica social fina.

Ads

En adaptaciones de obras como Esperando la carroza, basada en el texto uruguayo de Jacobo Langsner (considerado extranjero en Argentina), el lenguaje grosero y las expresiones populares argentinas se amplifican en la versión escénica y cinematográfica para enfatizar el humor absurdo y la crítica social. Aunque la obra original ya contiene elementos satíricos, las adaptaciones argentinas insertan malas palabras y vulgaridades adicionales que no siempre corresponden, tergiversando la sutileza del autor en favor de un impacto inmediato.

Esta aplicación de la chabacanería al guion teatral se advierte con frecuencia en la ciudad de Mar del Plata, donde algunas obras de éxito nacional e internacional, al ser trasladadas, ven degradarse su nivel lingüístico hasta extremos poco aconsejables. No siempre resulta claro si esta deriva responde a decisiones del traductor o a exigencias de producción orientadas al aplauso fácil; lo cierto es que el fenómeno se repite y, en la ficha técnica de la obra, el nombre que figura es el del traductor.

Esta tendencia se extiende a obras contemporáneas extranjeras, como adaptaciones de autores estadounidenses, franceses o británicos, donde se agregan insultos y vulgaridades para apelar a la risa fácil. Estudios sobre el léxico coloquial argentino en sketches y obras teatrales destacan el abuso de coprolalia (lenguaje obsceno) en el teatro, se aplica para ritualizar la violencia verbal y generar risas, pero esto distorsiona el tono original. En resumen, en Argentina, la frecuencia de estas prácticas responde a una tradición de “argentinización” que, a menudo, sacrifica la integridad por la popularidad.

Cuando los traductores realizamos la traducción y adaptación de una obra, enfrentamos un desafío crucial: ¿cómo mantenerse fiel a la esencia de la obra original sin perder su contexto cultural? Este dilema se vuelve aún más relevante cuando se trata de obras que fueron escritas en idiomas y contextos sociales muy diferentes al de la Argentina. El trabajo de adaptación no solo implica la traducción literal de palabras, sino también una interpretación del tono, el mensaje y los valores subyacentes del autor. En este proceso, hay una tentación común de recurrir a recursos que, aunque pueden generar una respuesta inmediata del público, distorsionan la frescura y la intencionalidad con que el autor concibió la obra.

Las razones detrás de esta vulgarización son multifacéticas. Principalmente, responden a la presión comercial: en un mercado teatral competitivo, las obras deben atraer audiencias masivas para sobrevivir. Insertar groserías genera risas fáciles y un sentido de “autenticidad” local, apelando a instintos básicos como el humor escatológico o la identificación con el lenguaje callejero. Además, en contextos culturales como el argentino, los adaptadores argumentan que estos elementos hacen la obra más relatable. Sin embargo, esto ignora que el autor original diseñó su creación con una intención específica, y alterarla equivale a una apropiación indebida.

Las consecuencias son graves. Artísticamente, se pierde la “frescura” del original: la sutileza se reemplaza por lo burdo, y el mensaje profundo por lo superficial. Culturalmente, perpetúa estereotipos de que el público local solo responde a lo vulgar, subestimando su capacidad para apreciar obras fieles. Además, en un mundo globalizado, estas adaptaciones pueden dañar la reputación internacional del teatro argentino, presentándolo como sensacionalista en lugar de innovador. Contrariamente, adaptaciones respetuosas, como las que mantienen el tono mientras actualizan culturalmente, demuestran que es posible equilibrar accesibilidad y fidelidad.

Conclusión

Como Traductora Pública de Lengua Inglesa, y sin ningún prurito pacato, advierto que las traducciones y adaptaciones teatrales que incorporan al texto original vulgaridades y exabruptos en busca del aplauso fácil constituyen una traición al espíritu de la obra. Esta práctica, lamentablemente extendida en la Argentina, se aplica con particular frecuencia a textos extranjeros, degradando su densidad estética y falseando su sentido original.

Y además agregaría que vulgarizar es menospreciar la capacidad intelectual de nuestro público, encasillándolo como inepto e incapaz de apreciar los valores literarios originales de una obra. Yo propondría a productores en particular y a directores, no bastardeen una obra buscando el aplauso fácil, sino promover versiones que enriquezcan sin distorsionar, educar al público sobre la importancia de la fidelidad al autor y fomentar críticas que valoren la integridad sobre el escándalo. Solo así, el teatro cumplirá su rol como espejo cultural auténtico, preservando la frescura que el creador quiso imponer a su creación. En última instancia, el verdadero aplauso perdurable viene de la creatividad, originalidad y honestidad artística teatral, y no de los golpes bajos.