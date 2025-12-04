El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció la programación cultural de diciembre en la Casa Mariano Mores (Alem 2469). El espacio ofrecerá visitas guiadas, actividades educativas, ciclos de conciertos y propuestas interdisciplinarias con entrada libre y gratuita, dirigidas a marplatenses y turistas.

Las visitas guiadas se realizarán los lunes, miércoles y viernes a las 11:00. Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer la historia y vida cotidiana del reconocido músico en Mar del Plata, acceder a las habitaciones de la residencia y disfrutar de una exhibición fotográfica de la familia Mores.

En el marco del servicio educativo, se desarrollarán actividades presenciales para estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario. A través de microrrelatos y recorridos por la casa de verano, se abordará la historia del tango y la vida marplatense de Mariano Mores. La inscripción previa se realiza por correo electrónico a [email protected] o telefónicamente al 4997970 interno 2944.

Durante dos jornadas especiales se presentará un ciclo que fusiona tango y música electrónica. Este viernes a las 18:00, Germán Avellaneda ofrecerá Tango Jam Electrónica y Experimental, una experiencia sonora con Lou Posee como performer invitada. Además del concierto, se brindará una charla participativa sobre los dispositivos que conforman el corpus electrónico de sus actuaciones.

El viernes 12, en el Día Nacional del Tango, se celebrará el aniversario de la Casa con una tarde especial. A las 16:00 se presentará la publicación digital Casa Mariano Mores. Anuario 2024-2025, a cargo de Leonardo De Angelis. A las 17:00, Emmanuel Marín y su compañía de baile presentarán Tango Furia. Experiencia Inmersiva, una puesta experimental de danza performática diseñada para el living de la residencia.

En cuanto a los conciertos, que se realizan todos los sábados desde las 20:00, este sábado 6 Valeria Alias interpretará clásicos del género y tango nuevo, acompañada por Bruno Viviani en guitarra, mientras que el sábado 20 la pianista marplatense Leda Torres se presentará junto al Cuarteto Ollman, destacando el virtuosismo de este conjunto femenino.

Finalmente el sábado 27 el dúo Mano a Mano, integrado por Walter Canales y Darío Landi, cerrará el año con un concierto especial, combinando guitarras y voces premiadas.