La Policía Federal Argentina (PFA) informó que el Ministerio de Seguridad Nacional también resolvió incrementar la recompensa ofrecida a quienes aporten datos útiles que permitan dar con el paradero del menor de edad Lian Gael Flores Soraide, de la misma manera que ocurrió con el caso Loan.

De acuerdo con lo dispuesto por la cartera de Seguridad, el monto de la recompensa fue fijado en la suma de $20.000.000 para toda persona que pueda brindar información relevante que contribuya al avance de la investigación. La medida fue establecida mediante la Resolución N°52/2026 y comunicada oficialmente a la ciudadanía como parte de las acciones destinadas a reforzar su búsqueda.

La PFA reiteró el llamado a la comunidad para colaborar con datos que resulten de utilidad, conforme a los mecanismos previstos por la normativa vigente. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima llamando al 134 o escribiendo al correo [email protected].

La desaparición de Lian Gael Flores Soraide ocurrió el 22 de febrero de 2025, cuando fue visto por última vez en la zona rural de Ballesteros Sud, en el sector conocido como Campo de Bollo, departamento Unión, provincia de Córdoba. El niño mide aproximadamente 90 centímetros, tiene tez trigueña, cabello corto oscuro y ojos oscuros.

A lo largo de los meses se desplegaron rastrillajes, procedimientos investigativos y toma de testimonios, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados concluyentes sobre lo ocurrido.

