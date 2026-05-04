La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, realizará durante mayo una serie de talleres gratuitos de promoción y prevención en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud de Mar del Plata.

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La propuesta incluye espacios sobre diabetes, alimentación, hábitos saludables, cocina, huerta, hidratación, embarazo y nutrición. En la mayoría de los casos no se requiere inscripción previa y los vecinos pueden consultar días, horarios y sedes en los CAPS más cercanos o en www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos.

Entre las actividades previstas, el CAPS Newbery dictará el Taller de Diabetes todos los miércoles a las 10.30, mientras que el CAPS Libertad realizará el Grupo de Salud Integral los viernes a las 10.30 en la Sociedad de Fomento del barrio Libertad. También habrá un Taller de Cocina Saludable el 12 de mayo en la Sociedad de Fomento Santa Rosa de Lima, a cargo del CAPS Ameghino.

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El CAPS Alto Camet tendrá tres propuestas: Taller de Diabetes el martes 5 de mayo a las 10.30, Taller de Huerta el martes 12 a las 10.30 y Taller de Embarazo todos los lunes a las 10. Además, el CAPS Faro Norte ofrecerá un taller de Nutrición en el Embarazo el 28 de mayo a las 11.

La agenda continuará en el Centro de Salud 2 de Abril, con un Taller de Hábitos Saludables el 21 de mayo a las 10; en el CAPS Parque Independencia, con una actividad sobre Embarazo y Nutrición el 20 de mayo a las 10.30; y en la Unidad Gerontológica, donde se realizará un Taller de Hidratación el 6 de mayo a las 11 y uno de Cocina el 20 de mayo en el mismo horario.

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También habrá propuestas en el Centro de Salud N° 1, que recibirá a personas gestantes el 14 de mayo a las 10 con un taller de Alimentación para Embarazadas; en el CAPS 9 de Julio, con un Taller de Cocina Saludable el 26 de mayo a las 11; y en el CAPS Belisario Roldán, donde todos los lunes a las 10 se desarrolla el Taller de Hábitos Saludables y el segundo martes de cada mes, a las 10.30, el Taller de Huerta.

Además, seguirán las caminatas saludables. En el CAPS Belisario Roldán, ubicado en Rodríguez Peña 7848, hay grupos para adultos mayores los martes y jueves de 8.30 a 9.30. También se realizan caminatas semanales desde el CAPS Estación Camet, en Ruta 2 kilómetro 293, y encuentros en la Plaza del Ala, en Moreno 9200.

En paralelo, continúa el Programa de Inclusión Socio Ocupacional, destinado a jóvenes y adultos que reciben atención en dispositivos interdisciplinarios de salud mental del sistema público. La iniciativa ofrece actividades de formación, recreación y fortalecimiento de habilidades sociales y laborales.

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Los lunes se dicta el Taller de Panadería y Pastelería en Cáritas Don Bosco, Rivadavia 4818, de 9 a 12.30. Los martes funciona el Taller de Emprendimientos Textiles y Costura PEBA en la Secretaría Parroquia Don Bosco, en la misma dirección y horario, y por la tarde hay natación en el Polideportivo Las Heras, ubicado en Av. Fortunato de la Plaza 8438, de 14 a 16.

Los miércoles se realiza el Taller de Respiración y Lectura en la Mutual de Municipales, Belgrano 4685, 2° piso, y en la Secretaría Parroquia Don Bosco. También hay Educación Física a cargo del EMDER en Belgrano y Neuquén, de 9.30 a 11.15. Los viernes, en tanto, se dictan clases de Danzas Folklóricas PEBA en la parroquia Don Bosco, Rivadavia 4818, de 10 a 12.

Para inscribirse al Programa de Inclusión Socio Ocupacional, se debe enviar la derivación por WhatsApp al 2235858246, con nombre completo, DNI y teléfono de contacto. Más información disponible en www.mardelplata.gob.ar/programainclusion.