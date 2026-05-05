Talleres MDP

Once Unidos es el campeón del Regional “C”

El equipo de Matías Latcherre venció en penales australianos a Del Valle de Necochea por 4 a 3 luego de terminar igualados en 1 el tiempo reglamentario. Completó el podio Sarmiento de Coronel Suárez que venció a Talleres por 4 a 3.