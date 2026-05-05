Talleres MDP

Sigue la entrega de tarjetas para actividades infantiles y juveniles
El operativo del Programa Centros de Familia continuará hasta el viernes en distintos puntos de Mar del Plata, de 9 a 15, para quienes ya inscribieron a chicos de 6 a 17 años.
El operativo del Programa Centros de Familia continuará hasta el viernes en distintos puntos de Mar del Plata, de 9 a 15, para quienes ya inscribieron a chicos de 6 a 17 años.
La Municipalidad desplegará actividades en distintos CAPS, con propuestas sobre diabetes, nutrición, embarazo, cocina saludable, huerta, caminatas y formación socio ocupacional para usuarios del sistema público de salud mental.
El equipo de Matías Latcherre venció en penales australianos a Del Valle de Necochea por 4 a 3 luego de terminar igualados en 1 el tiempo reglamentario. Completó el podio Sarmiento de Coronel Suárez que venció a Talleres por 4 a 3.