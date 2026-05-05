La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y junto con la Secretaría de Niñez del Ministerio de Capital Humano de la Nación, continuará esta semana con la entrega de tarjetas del Programa Centros de Familia.

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El operativo está destinado a quienes ya realizaron la inscripción y deben retirar los plásticos correspondientes. Para hacerlo, deberán presentarse con DNI en las sedes habilitadas, siempre en el horario de 9 a 15.

Este lunes la entrega se realizará en Casa Camet, ubicada en la zona del Lago del Parque Camet, frente al Club Pueyrredon. El martes, el operativo se trasladará a la Escuela Deportiva Jesús te Ama, en la esquina de García Lorca y Friuli.

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El miércoles, la sede será Envión Belgrano, ubicado en Rosales 12016. En tanto, el jueves y el viernes la entrega volverá a la sede de Desarrollo Social, en Teodoro Bronzini 1147.

El Programa Centros de Familia funciona mediante un sistema de vouchers para chicos de 6 a 17 años, que permite acceder a actividades deportivas, artísticas, recreativas y educativas en clubes barriales, centros comunitarios y otros espacios adheridos.

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Además, la iniciativa contempla la participación de las familias en talleres gratuitos vinculados a crianza, nutrición y cuidados, con el objetivo de acompañar el desarrollo de niños y jóvenes, fortalecer los vínculos y promover espacios comunitarios.