Por Evelyn Marzoa

Ads

Hace noventa años, el 27 de octubre de 1932, nacía en Boston una de las voces más intensas, perturbadoras y luminosas de la literatura del siglo XX: Sylvia Plath. Su nombre se volvió sinónimo de una poesía tan afilada como íntima, tan desgarrada como lúcida. Una obra breve pero incandescente, marcada por una vida que fue —más que vivida— devorada por su propio fuego creativo.

Plath fue una escritora que hizo de la palabra un espejo de la mente, una herramienta de exploración del dolor, del deseo y de la identidad femenina en una época que apenas empezaba a tolerar esas confesiones. Su poesía no solo expone el sufrimiento, sino que lo transforma en arte de precisión quirúrgica. En cada verso hay una lucha entre la vulnerabilidad y el control, entre la confesión y la construcción estética.

Ads

Su único libro de poemas publicado en vida, “The Colossus” (1960), ya mostraba una voz singular, pero fue “Ariel” (1965) —editado póstumamente— el que la consagró como mito literario. Es allí donde su escritura alcanza una potencia casi mística: imágenes de resurrección, maternidad, muerte y deseo se entrelazan en una danza que parece escrita desde el borde del abismo. Poemas como “Lady Lazarus”, “Daddy” o “Ariel” se convirtieron en símbolos de una literatura confesional que no pedía permiso para exponer lo más oscuro del alma.

Plath no fue solo la esposa del también poeta Ted Hughes ni la víctima de un destino trágico —aunque esas etiquetas la persiguieron por décadas—. Fue una mujer que se enfrentó a los mandatos de su tiempo, que buscó en la palabra un refugio y una venganza, que hizo de la experiencia femenina un territorio poético legítimo.

Ads

Su novela “The Bell Jar”, publicada poco antes de su muerte, sigue siendo una radiografía feroz de la alienación, la depresión y las presiones sociales sobre las mujeres de los años cincuenta, pero también una obra de extraña belleza, donde la ironía convive con el espanto.

Murió joven, a los 30 años, en Londres, en febrero de 1963. Pero más que morir, se convirtió en una figura inmortal, que sigue provocando lecturas, identificaciones y debates. Su legado no se mide en páginas, sino en intensidad. Cada generación redescubre en ella algo propio: la rebeldía, el desamparo, la obsesión por darle sentido a la existencia a través de la palabra.

Hoy, noventa años después de su nacimiento, Sylvia Plath sigue viva en cada verso que se resiste al silencio. Su poesía no envejece porque está escrita con los materiales de lo humano más profundo: la soledad, el amor, la locura, la lucidez y esa necesidad desesperada —y hermosa— de ser escuchada.