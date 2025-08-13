Tras el acuerdo de un incremento salarial del 5%, distribuido en dos tramos de 2,5% cada uno, desde SUTEBA mostraron su conformidad con lo definido en la paritaria con el Gobierno provincial, mientras esperan que el Gobierno nacional se haga cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente. “Lo que están haciendo es cruel”, destacó la representante del gremio, Bárbara Ochoa.

En cuanto al acuerdo con Provincia, Ochoa recordó a El Marplatense que la primera propuesta gubernamental fue de un 1,6%, lo que llevó a un cuarto intermedio, ya que “directamente no se podía sentar a hablar”. Y señaló que este acuerdo se suma al 4% que los trabajadores de la educación percibieron en agosto, correspondiente a la paritaria anterior.

La dirigente destacó que el acuerdo fue sometido a una asamblea que “por amplia mayoría fue aprobada”. Y enfatizó que las negociaciones paritarias no sólo abordan el aspecto salarial, sino también las condiciones laborales. Ahora llevarán este mandato al plenario de secretarios generales de SUTEBA a nivel provincial para su implementación.

Ochoa también contextualizó la situación de los trabajadores de la educación en el marco de la realidad nacional y local. Reconoció las dificultades actuales, pero fue contundente al criticar las políticas del Gobierno nacional: “Lo que están haciendo es cruel y realmente pretenden naturalizar la violencia y el maltrato hacia los que menos pueden quejarse”.

En este sentido, señaló que los docentes continúan exigiendo que el Gobierno nacional se haga cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente, una ley que, según afirmó, no se está cumpliendo. “Hoy en nuestros bolsillos nos significa alrededor de 250.000 pesos, que son lo que no tenemos mes a mes y que queremos saber qué es lo que hace con la plata el Gobierno nacional”, expresó.

