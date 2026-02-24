La costa de Mar del Plata volverá a ser protagonista de una de las citas más esperadas del verano. El próximo sábado 28 de febrero, de 18 a 00, se realizará una nueva edición de Surf de Noche, el evento que combina deporte, espectáculo y cultura de playa en un formato que con los años se consolidó como un clásico estival.

Organizado por El Calamar Loco – Casa Pampa, Surf de Noche propone una experiencia diferente: cuando cae el sol, el mar se ilumina y las tablas se convierten en parte de una puesta en escena que transforma el surf en un show visual. La propuesta convoca tanto a marplatenses como a turistas que buscan vivir la playa desde otra perspectiva, donde la naturaleza y la música conviven en una misma sintonía.

A partir de las 20.30, el público podrá disfrutar de la exhibición de surf nocturno, que contará con la participación de reconocidos riders como Brian Masmut y Lele Usuna. Con tablas iluminadas y el mar como telón de fondo, el espectáculo promete una postal única bajo las estrellas.

La noche se completará con música en vivo y sets especiales. Dirá presente La Bomba de Tiempo, reconocida por sus potentes presentaciones de percusión en vivo, y el DJ set estará a cargo de DJ Pipo, que aportará el clima festivo para acompañar cada ola y cada momento del evento.

Surf de Noche 2026 será exclusivo para mayores de 21 años y las entradas ya se encuentran a la venta a través de plataformas online. Una vez más, el mar, la música y el deporte se unen para encender la playa en una experiencia que promete ser inolvidable.

