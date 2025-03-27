Circuito Argentino de Surf

Cianciarulo y Passeri ganaron la Fecha 4 de la Liga Nacional ASA
Cocó Cianciarulo y Thiago Passeri se quedaron con una nueva fecha de la Liga Nacional ASA que se cerró este jueves.
Cocó Cianciarulo y Thiago Passeri se quedaron con una nueva fecha de la Liga Nacional ASA que se cerró este jueves.
Gran final del circuito con el Quiksilver Pro, con olas top para la consagración de JC Ruggiero y Victoria Muñoz Larreta. Testimonios y análisis del gran momento del surf nacional.
El sábado 28 de febrero, la playa será escenario de una nueva edición del evento que fusiona surf, música en vivo y experiencia nocturna. La propuesta es para mayores de 21 años y las entradas ya están disponibles de manera online.
Desde el miércoles se disputa el Quiksilver & Roxy Pro para ver quiénes se coronan en Hombres y Mujeres. Esta quinta y última fecha será en el balneario Honu Beach.
Thiago Passeri y Ornella Pellizzari fueron los campeones de la segunda fecha del torneo, el Althon Pro 2025.
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, se reunió con Nazareno Busatto, quien competirá este sábado.