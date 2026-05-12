Sujetos en situación de calle, y con antecedentes, intentaron robar en un kiosco
Ocurrió en la zona de la Vieja Terminal. Habían forcejeado los ventiletes inferiores del comercio y sustraído distintos elementos del interior.
Dos hombres fueron aprehendidos tras intentar robar mercadería de un comercio ubicado en la zona de la Vieja Terminal, luego de un operativo realizado por personal de la Comisaría Novena a partir de un llamado al 911.
El procedimiento se inició cuando se alertó sobre movimientos sospechosos en el local Kioskito de Alsina, de Alsina y Brown. Al arribar al lugar, los efectivos interceptaron a los sospechosos en inmediaciones de Brown entre Alsina y Sarmiento.
Según fuentes policiales, los imputados habían forcejeado los ventiletes inferiores del comercio y sustraído distintos elementos del interior. Durante el operativo se secuestraron dos juegos de tejo y una crema de baño capilar.
Los aprehendidos fueron identificados como dos hombres de 41 y 46 años, ambos en situación de calle. Debido a la actitud agresiva adoptada hacia el personal policial, se prescindió de la realización de registros fílmicos del procedimiento.
Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso actuaciones por tentativa de robo, la notificación de la formación de causa y el traslado de los imputados a la Unidad Penal Nº44 de Batán.
Según registros policiales, el hombre de 46 posee antecedentes por hurto, estafas y fraude comercial, mientras que el de 41 registra causas por violación de domicilio, robo agravado, infracción a la Ley 23.737, contravenciones y averiguación de identidad.
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