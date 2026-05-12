Dos hombres fueron aprehendidos tras intentar robar mercadería de un comercio ubicado en la zona de la Vieja Terminal, luego de un operativo realizado por personal de la Comisaría Novena a partir de un llamado al 911.

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El procedimiento se inició cuando se alertó sobre movimientos sospechosos en el local Kioskito de Alsina, de Alsina y Brown. Al arribar al lugar, los efectivos interceptaron a los sospechosos en inmediaciones de Brown entre Alsina y Sarmiento.

Según fuentes policiales, los imputados habían forcejeado los ventiletes inferiores del comercio y sustraído distintos elementos del interior. Durante el operativo se secuestraron dos juegos de tejo y una crema de baño capilar.

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Los aprehendidos fueron identificados como dos hombres de 41 y 46 años, ambos en situación de calle. Debido a la actitud agresiva adoptada hacia el personal policial, se prescindió de la realización de registros fílmicos del procedimiento.

Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso actuaciones por tentativa de robo, la notificación de la formación de causa y el traslado de los imputados a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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Según registros policiales, el hombre de 46 posee antecedentes por hurto, estafas y fraude comercial, mientras que el de 41 registra causas por violación de domicilio, robo agravado, infracción a la Ley 23.737, contravenciones y averiguación de identidad.