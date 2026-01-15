Sufrido y necesario: Peñarol ganó en suplementario
En Chivilcoy, venció a Racing por 91 a 85 sumando la primera victoria en el 2026 de la Liga Nacional.
El primer cuarto comenzó con una sólida actuación de Racing, que terminó con un marcador de 26 a 15, estableciendo una buena ventaja inicial. En el segundo cuarto, el equipo local continuó dominando las acciones para irse al descanso con un 47 a 35 a su favor.
Sin embargo, en el tercer período, Peñarol comenzó a cerrar la brecha, aunque Racing aún mantenía una ventaja de 65 a 53 al final de este cuarto. La emoción del partido se intensificó en el último cuarto, donde ambos equipos lucharon con fervor, logrando un empate 76 a 76 que llevó el partido a un tiempo suplementario de cinco minutos.
El tiempo extra fue un verdadero desafío, con ambos equipos peleando hasta el final. A pesar del esfuerzo y la entrega de Racing, el encuentro concluyó con un marcador final de 85 a 91 a favor de Peñarol.
Por parte de Peñarol, el jugador más destacado fue Thornton, quien anotó 18 puntos, seguido por Basualdo con 16 puntos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión