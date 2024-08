La boxeadora argelina Imane Khelif es la protagonista del día en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su participación en boxeo femenino generó controversia por su gran porte físico, su fuerza excesiva y porque falló una prueba de género en 2023. En esta ocasión venció a su contrincante en menos de un minuto, quien abandonó la pelea tras el primer golpe en la cara.

En solamente 46 segundos, la italiana Angela Carini tiró la toalla tras comunicarle a su entrenador que no podía continuar. Luego del primer golpe contundente de Khelif en el rostro, se acercó al rincón y pidió finalizar el combate. Automáticamente, su preparador realizó la seña con sus manos de que su luchadora no iba a seguir sobre el ring.

El árbitro llamó a las pugilistas al centro del escenario para informar oficialmente a la ganadora y alzó el brazo de la argelina, que avanzó a los cuartos de final del peso Wélter (63,5 kg a 66,5 kg). Khelif quiso estrechar la mano con la italiana, pero esta se negó. Inmediatamente, Carini cayó de rodillas mientras lloraba desconsolada en el centro del cuadrilátero.

Después de la pelea y una vez recuperada anímicamente, la boxeadora italiana confesó qué sintió durante el combate y declaró: "No podía seguir, me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir, en ese momento tenía que cuidar mi vida también. Siempre luché contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy sentí demasiado dolor".

Quién es la boxeadora argelina Imane Khelif

La deportista africana mide un metro setenta y ocho, tiene 26 años y compite en la categoría de hasta 66 kilos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Participó en los Mundiales de Boxeo en 2018 y 2019, pero sin éxito. También estuvo presente en Tokio 2020, donde cayó en los cuartos de final frente a la irlandesa Kellie Harrington, que se coronó campeona.

Luego subió de división y empezó a competir en Superligero, donde en 2022 ganó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y el Campeonato de África, y fue subcampeona mundial amateur. En dichos torneos, Khelif demostró una enorme superioridad frente a sus rivales y comenzó a ser mirada de reojo por los especialistas del deporte.

En el Mundial de 2023 Khelif peleó en Wélter y, pese a ganar con una superioridad altísima sus primeros cuatro combates, fue descalificada por la IBA (Asociación Internacional de Boxeo) el día de la final. Le realizaron un test hormonal y resultó que tiene mucha más testosterona de la normal para una mujer, por lo que excluida de la competición por no pasar el criterio de elegibilidad que impone la Asociación Internacional de Boxeo.

Las repercusiones de la descalificación en el Mundial 2023

Umar Kremlev, el presidente de la IBA hizo referencia a la situación de la argelina y sostuvo: "Los tests de ADN de Khelif probaron que tiene cromosomas XY (del género masculino) y por eso fue excluida". Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional, ente que regula el boxeo en los Juegos Olímpicos, le permitió estar presente en París 2024.

Imane Khelif, tras ser expulsada del mundial, contó: "Frecuentemente sufrí bullying por mi apariencia, resistí y continué a pesar de todo. Esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock. Participé en muchos torneos y no hubo problemas, pero cuando mis chances de ganar la medalla de oro fueron grandes, llegaron y lo evitaron, justificándose con que mis números son más altos que los del resto de las mujeres".

En su momento, el Comité Olímpico Argelino denunció los ataques contra la deportista, considerados como intentos de difamación que eran mentiras y reforzando que Khelif cumplía las normas. Cabe destacar que Argelia, país de origen de la boxeadora, es un país altamente conservador y están prohibidas las cirugías de cambio de sexo.