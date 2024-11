En el marco de la subasta de terrenos de Avenida Paso que se está llevando a cabo por el Municipio, este miércoles se anunció que se sumarán cuatro ubicaciones más de la ex Villa que se ubicaba en la zona.

Sobre esto y en el marco del Congreso Inmobiliario que se está realizando en la ciudad, Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros de PBA dialogó con El Marplatense y afirmó que el sector tomará acciones legales contra el Ejecutivo local. Esta decisión se debe a la utilización de una nueva plataforma para dichas subastas y no del modo convencional con un profesional martillero y corredor público.

"En este Congreso se reunirán 600 profesionales de toda la Provincia y el tema central será la capacitación, las nuevas tecnologías para actualizarnos en nuestra actividad. Pero estando en Mar del Plata, hay temas que no podemos soslayar porque hacen a la cotidianeidad de nuestros colegas y nos afecta a todos. Hablo de las subastas ilegales que lleva adelante el Municipio, porque hay una ordenanza que no se cumple y fue revocada por un decreto del Intendente", indicó.

"Esto lo hicieron en el supuesto de una mejora que vendría a través de utilizar una plataforma para las subastas. Con lo cual, esto quedó desvirtuado porque fue un fracaso ya que no se vendió lo que se tenía que vender ni en los precios que se debían poner. Sacaron del ámbito de la Provincia y del de los profesionales martilleros de la ciudad la subasta".

"Hablamos de un poco más de 1000 profesionales que dan trabajo de forma directa e indirecta a más de 20 mil familias de Mar del Plata. O sea Montenegro afecta a todos ellos y menosprecia nuestra actividad. Lo hemos escuchado de algún concejal diciendo que es una cosa sencilla pero yo creo que lo fácil es hablar y ser concejal pero no ser un profesional idóneo como los martilleros", siguió.

En ese sentido, el referente afirmó que acudirán a la Justicia: "Hicimos la presentación en ámbito municipal administrativo y hay que finalizar primero con eso para luego, ir con la Justicia".

"No hay profesión más liberal que la nuestra porque la gente nos busca si quiere. Yo para litigar, tengo que buscar un abogado, si quiero hacer un plano busco un arquitecto pero si compro, vendo o alquilo una propiedad, no necesito llamar a un profesional. A lo que vamos es a la legalidad o ilegalidad del acto. Yo puedo desregular todo pero si me tengo que operar, quiero que lo haga un médico y esto es lo mismo. Lo que se necesita en el ámbito inmobiliario es que en donde iré a hacer el negocio e incluso a dejar mis ahorros de toda la vida, es que me asesore un profesional. Por eso hoy nos reunimos 600 personas para vender un mejor servicio a los clientes y la comunidad en general y nuestra lucha va por ahí", concluyó desde el Colegio de Martilleros.