El 30 de enero de 2013 una noticia sorprendió al mundo del cine, el director Steven Soderbergh, que estaba a punto de estrenar en cines el thriller Efectos colaterales y en HBO el drama biográfico sobre el pianista Liberace Behind the Candelabra, anunciaba su retiro del cine. Y lo hacía confiando que estaba harto del trato hacia los directores y hacia la pérdida de independencia que había tenido a mano de productores e inversores.

Soderbergh, el rey del indie norteamericano con Sexo, mentiras y videos, Kafka o El rey de la colina, el director que supo cruzar el cine independiente con las estrellas en Un romance peligroso o Erin Brockovich, una mujer audaz, el que dio un paso importante dentro del cine industrial con la saga de La gran estafa o el prestigioso que ganaba el Oscar con Traffic decía chau y dejaba al desnudo un problema que el cine comenzaba a atravesar por entonces, cuando todavía las plataformas no habían obtenido el poder que tienen en la actualidad. Se podría decir que Soderbergh la vio…

El director decía por entonces que “lo más negativo del desarrollo que ha tenido el cine, en particular en los últimos cinco años, es lo mal que se trata a los directores” y aseguraba que “el público de las buenas películas que siempre me gustaron ha migrado a la televisión. Hoy por hoy este medio permite realmente un enfoque estrecho y profundo como el que a mí me interesa”. En todo caso no estaba equivocado su enfoque, el error fue tal vez anunciar un retiro que no fue tal y que se viene estirando más que el de los Chalchaleros.

Desde Behind the Candelabra, su pretendida última película, Soderbergh estrenó diez largometrajes, un cortometraje y se vio involucrado en la dirección de cuatro series, con años atareadísimos como 2019 y 2023 en los que estrenó hasta tres producciones. De hecho, en Argentina se estrenó hace dos semanas Presencia, un film de terror, y este jueves se estrenó Código negro, un film de espías del que dijimos algo acá.

Como decíamos, Soderbergh no solamente que se balanceó entre el cine de autor más independiente y el artesano del cine más industrial posible, sino que además abarcó muchísimos géneros, mostrándose como un director hábil y ecléctico, aunque en ocasiones demostrando demasiada frialdad al pensar sus películas como esquemas significantes que representan meta-discursivamente una estructura genérica.

Y si la evidencia de que no se retiró de la dirección de cine es irrefutable, ya tiene un nuevo proyecto en marcha, con un gran elenco. Se titula The Christophers, está protagonizado por Ian McKellen, Jessica Gunning y James Corden, y según la sinopsis oficial “sigue a los hijos separados de un famoso artista que contratan a un falsificador para completar sus obras inacabadas y así poder descubrirlas y venderlas tras su muerte”. Soderbergh no para de hacer películas, porque además filma no tan caro y rápido.

ALGUNOS TÍTULOS

Si Soderbergh vio en aquel momento que la televisión era el lugar, hay que reconocer que si por un lado no se retiró, por el otro comenzó a filmar con mayor asiduidad para las plataformas. No vamos a recorrer todas las películas que hizo desde 2013, pero sí vamos a hablar de algunas que hizo como para que cada uno sepa qué Soderbergh puede encontrar hurgando en el streaming. Por ejemplo para Netflix hizo La lavandería, donde retomaría uno de sus temas que es el cine político, aquí con un grado de sátira para abordar la historia de los Panamá Papers. Era un relato coral con un elenco importante (Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas), pero fallaba absolutamente en el tono y además subrayaba sus ideas hasta volverse demasiado obvias, con sus villanos idiotas para tranquilidad de la progresía demócrata.

Para la plataforma HBO Max filmaría Ni un paso en falso, un noir con todos sus códigos -y no hay director con ansias de notoriedad que no filme un noir en un momento de su vida-, con otro gran elenco: Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Kieran Culkin, Jon Hamm. Acá la trama era un poco la clásica de personajes involucrados en un asunto que los supera, en una película que funcionaba muy bien como policial en su primera parte, pero que luego incorporaba un elemento político dando demasiadas vueltas de tuerca y volviéndose un poco confusa.

En tiempos de pandemia estrenó, también para HBO Max, el thriller Kimi, en el que una trabajadora tecnológica con agorafobia terminaba descubriendo un crimen. La protagonista era Zoë Kravitz y Soderbergh lograba aquí sí construir los climas adecuados para un relato que aprovechaba perfectamente el casi único espacio y los pocos personajes, algo característico de la producción audiovisual de esas épocas. Con ecos hitcockianos, Kimi era un film decididamente tenso que se volvía un poco ridículo, como la mayoría de las veces en el director, cuando quería ponerse serio o solemne. Pero el thriller sin mayores pretensiones es uno de los terrenos donde mejor se mueve el director.

Para cerrar este artículo recomendemos tal vez su producción más interesante en la que estuvo involucrado, la miniserie Círculo cerrado, hecha también para HBO Max. Otro gran elenco (Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Dennis Quaid y Timothy Olyphant) para una historia criminal, con la temática de la inmigración. Aquí la investigación sobre un secuestro fallido sacaba a luz algunos secretos familiares, pero eso no era más que una distracción para lo que le importaba al director: el de la multiculturalidad y el de los extranjeros que llegan a Estados Unidos con la promesa falsa de un mundo mejor. Era un relato desencantado, que más allá de algún giro medio inverosímil funcionaba muy bien en la lógica de las series actuales de la sorpresa constante, y que evidenciaba que cuando Soderbergh mejor funciona es cuando quiere decir algo importante, pero nunca se olvida de que está contando una historia.