Cinco novedades llegarán esta semana a los cines de Mar del Plata, con Springsteen: música de ninguna parte como el más atractivo, con Jeremy Allen White interpretando a Bruce Springsteen. Además, destacan el film de terror Good boy y el drama con Michael Keaton, El padre del año.

Springsteen: música de ninguna parte de Scott Cooper, con Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser.

-Las biografías musicales están de moda y ahora es el turno de Bruce Springsteen, “The Boss”, quien en esta película de Scotr Cooper es abordado durante el proceso de grabación del álbum Nebraska, que refleja un periodo trascendental de su vida y está lleno de personajes perdidos en busca de una razón para creer. Jeremy Allen White, en su primer gran protagónico en cines tras el éxito de la serie El oso, se encarga de interpretar al cantante.

Good boy de Ben Leonberg, con Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden.

-El cine de terror tiene todos los años un éxito impensado, una película independiente que aprovecha efectivamente sus recursos limitados. Este año le tocó a Good boy, un film de fantasmas protagonizado por un perro. La mascota y su dueño se mudan a una casa que, aparentemente, está embrujada. A partir de ahí, la película es el relato de la lucha entre el can y las fuerzas de la oscuridad.

El padre del año de Hallie Meyers-Shyer, con Michael Keaton, Mila Kunis, Andie MacDowell.

-Esta es la historia de un padre cuya vida da un vuelco notable cuando su esposa ingresa en un centro de rehabilitación, dejándolo a cargo de sus hijos gemelos de 9 años. Desesperado por un tipo de responsabilidad que nunca tuvo, terminará acudiendo a su hija mayor para que lo ayude en la tarea, de paso siendo el padre que nunca fue con ella.

Michael Keaton es el protagonista de “El padre del año”.

A pesar de ti de Josh Boone, con Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco.

-El director de Bajo la misma estrella regresa al drama sobre vínculos humanos y temas importantes: tenemos a una madre joven que intenta que su hija no cometa los mismos errores que ella cometió. Sin embargo un trágico accidente que tiene por protagonista al marido de la protagonista, cambia la experiencia de ambas para siempre.

Chainsaw Man, la película: Arco de Reze de Tatsuya Yoshihara.

-Estamos en el terreno del anime más desaforado: un cazador de demonios para la yakuza es traicionado y atacado. Pero antes de perder el conocimiento, Pochita, su perro-demonio motosierra, hace un trato con él y le salva la vida. Así se fusionan, creando al imparable Chainsaw Man, involucrado en una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos.