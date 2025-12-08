Un violento intento de robo sacudió al barrio Constitución, en Mar del Plata, donde dos hombres fueron detenidos luego de ingresar a una vivienda tras forzar una ventana frontal. El hecho se inició tras un llamado al 911 que permitió desplegar un operativo cerrojo y ubicar rápidamente a los sospechosos.

El primero de ellos, un joven de 23 años, fue aprehendido en Marco Sastre al 1500, mientras que el segundo, de 30 años, cayó en Artigas al 1600. Ambos habían irrumpido en el domicilio donde se encontraban dos hermanos de 15 y 19 años, sorprendidos en el interior de la casa.

El padre de los jóvenes, de 51 años, acudió de inmediato al enterarse de lo ocurrido y se encontró dentro de la vivienda con uno de los ladrones. En medio de la confrontación, utilizó un arma blanca y le ocasionó tres heridas cortantes en el torso al intruso, quien fue trasladado consciente por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal.

Intervino la fiscal de Flagrancia, Dra. María Isabel Sánchez, quien ordenó la notificación del artículo 60 del CPP por el delito de robo agravado por efracción en grado de tentativa, además del traslado de ambos imputados a la Unidad Penal Nº 44 de Batán. También se dispuso el secuestro de prendas descartadas en la huida y de sus teléfonos celulares.

Los dos detenidos poseen antecedentes. El joven de 23 años registra una causa por resistencia a la autoridad. El de 30 años cuenta con un extenso historial que incluye robos, tentativas de robo agravado —inclusive con arma de fuego—, encubrimiento, lesiones y hurto de motovehículo, entre otros delitos.

