“No entiende nada, no está informado sobre el sistema actual de pesca”, fue la primera respuesta punzante del secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Oscar Bravo, al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, señaló que “pueden haber cosas por corregir", pero que "está totalmente equivocado diciendo que se pesca el recurso, viéndolo como un tema recaudatorio”.

El funcionario insistió el martes en la reforma de la Ley de Pesca y afirmó que el sector realiza la actividad “gratis”, al mismo tiempo que acusó al “lobby” pesquero de frenar la modificación. Además, sostuvo: "Para tener el permiso de pescar tenés que pagarle al Estado algo, y no pagan nada. Ahí no decimos que el Estado no tiene que participar, porque ese es recurso natural; si dejas libre, todo el mundo se va a apurar a pescar y te mataste el recurso".

En este sentido, Bravo le expresó a este medio: “Las cosas hablan por sí solas. Cuando planteó la reforma de la Ley de Pesca, era una locura dar el recurso y la soberanía y entregar todo a capitales extranjeros. Desconoce el tema y los costos, como gremio estamos ante una gran problemática. En épocas de bonanza, las paritarias son más simples, y hoy no es el caso”.

Además, el referente del SOMU cuestionó que “todo aumenta y no de acuerdo a los índices de la inflación”, ya que “el precio del pescado quedó estancado”. Entonces, volvió a apuntar contra el economista al comentar: “Desconoce un montón de cosas. Habrá que explicárselo de alguna manera a este caballero”.

“Nunca bajamos la guardia y siempre supimos que la reforma de la Ley de Pesca no se iba a terminar hasta que se renovara la cuotificación”, concluyó Bravo, mostrando un claro rechazo a los dichos del ex presidente del Banco Central.

