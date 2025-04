La influencer y estudiante de abogacía Lola Latorre fue detenida tras dar positivo en un control de alcoholemia luego de asistir a una fiesta en un boliche del barrio de Palermo. El episodio, que ocurrió durante la madrugada, culminó con la retención de su vehículo y una multa, además de la suspensión de su licencia de conducir por tres días.



El incidente no tardó en viralizarse en redes sociales, donde circularon videos y testimonios que mostraban a Lola visiblemente molesta mientras se retiraba del lugar en un servicio de transporte alternativo. Las imágenes generaron un intenso debate entre los usuarios, algunos criticando su comportamiento y otros pidiendo empatía hacia la joven.



Yanina Latorre, madre de Lola y reconocida figura mediática, salió en defensa de su hija en su programa radial. Explicó que Lola había consumido un fernet temprano en la noche y no esperaba que el efecto persistiera hasta el momento del control. Yanina también destacó que el incidente no tuvo consecuencias graves y pidió comprensión hacia su hija, señalando que se enteró de lo sucedido a través de las críticas en redes sociales.



Este episodio reaviva el debate sobre la responsabilidad al volante y el impacto de las redes sociales en la vida privada de figuras públicas. Mientras tanto, Lola Latorre enfrenta las repercusiones de este incidente tanto en el ámbito legal como en el mediático.