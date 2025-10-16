A través de un proyecto de comunicación, desde el Concejo Deliberante le reclamaron al Gobierno comunal que lleve adelante el reacondicionamiento de la bajada pública a la costa del barrio Playa Serena.

Asimismo, se pidió que se evalué la viabilidad de realizar una obra en la bajada pública, en vistas de incluir rampas que garanticen la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.

En el expediente, al cual El Marplatense tuvo acceso, se remarcó “la necesidad de poner en condiciones la bajada pública de la playa ubicada en el barrio Playa Serena" en el frente costero del sector sur de Mar del Plata.

Desde la bancada de Unión por la Patria se recordó que “el Departamento Ejecutivo realizó el desmantelamiento de un balneario precario que había sido construido en una de estas playas, y luego de este desmantelamiento, los restos de materiales de construcción quedaron desplegados sobre la bajada pública”.

“En este sector se encuentran restos de hormigón, metales ferrosos y ladrillos, entre otros materiales. De esta manera, el acceso a esta bajada quedó completamente obstruido, dificultando el ingreso y egreso a esta playa, y asimismo esto representa un riesgo para todas aquellas personas que circulen por este sector”, se alertó.

Para finalizar, se consideró que “en vísperas del comienzo de la temporada estival de verano, es necesario garantizar condiciones accesibles para todas las bajadas públicas de las playas de General Pueyrredon”, al mismo tiempo que sostuvieron: "En este sentido, resulta fundamental que las bajadas a las playas públicas puedan contar con rampas que permitan el acceso para personas con discapacidad y/o movilidad reducida”.