Familiares y allegados de un niño de 8 años que permanece internado en estado crítico luego de un accidente vial en Pinamar realizaron un urgente pedido de dadores de sangre. El llamado solidario se difundió a través de redes sociales y generó que numerosas personas se acercaran al Hospital de Pinamar para colaborar.

Ads

El hecho ocurrió en la zona conocida como La Frontera, donde el menor resultó gravemente herido tras un choque que involucró una camioneta y dos vehículos tipo UTV. Como consecuencia del impacto, el niño sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser trasladado de urgencia al hospital, donde quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio se registró durante la tarde del lunes en la intersección de Libertador y Ameghino. Personal del Operativo de Prevención tomó conocimiento del accidente cuando un hombre de 30 años, conductor de un UTV marca CAN-AM, se presentó en una posta cercana con una herida en el rostro y llevando en brazos al niño, quien se encontraba inconsciente.

Ads

La colisión involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca y a otro UTV CAN-AM de color negro y rojo, conducido por una mujer de 25 años. Minutos después, arribó al lugar otro conductor acompañado por dos niñas que también resultaron con traumatismos y fueron trasladadas al hospital por sus familiares.

En el lugar, el menor fue asistido de inmediato por personal de emergencia. “Se le practicaron maniobras de reanimación y luego fue derivado en ambulancia al hospital zonal en estado grave”, detallaron las fuentes consultadas.

Ads

Desde el Hospital de Pinamar, ubicado en Avenida Shaw 255, confirmaron que el niño continúa internado bajo cuidados intensivos y que el equipo médico trabaja para estabilizar su estado de salud.

La zona del accidente quedó resguardada para la realización de las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y se llevan adelante las actuaciones judiciales de rigor. En el operativo posterior intervinieron distintas áreas de seguridad y tránsito, que coordinaron la asistencia a los heridos y la preservación del lugar del hecho.

Puede interesarte

Fuente: TN