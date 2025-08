La subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, se refirió al impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre el turismo y las economías locales, en una entrevista brindada en Mar Chiquita.



Así, destacó la preocupación creciente entre los prestadores turísticos por la caída de la actividad, la pérdida de empleos y la falta de previsibilidad, y volvió a insistir en la importancia de los fines de semana largos y las fiestas populares para dinamizar el consumo en los municipios.



“Estamos hablando de la quinta actividad productiva activa en la provincia de Buenos Aires. No es ocio ni vagancia, como intenta instalar el gobierno nacional. Es trabajo, producción y sustento para miles de familias”, remarcó Martínez.



Según datos de la Asociación de Hoteles y Turismo de la Argentina (AHT), el sector hotelero registra una pérdida estimada de 3.000 empleos en el último año. “Ya no hay estadías largas ni previsibilidad. Muchos hoteleros no saben si en temporada baja les conviene o no mantener sus establecimientos abiertos”, explicó la funcionaria.



En este contexto, la subsecretaría trabaja de manera articulada con los municipios -como en Mar Chiquita- las cámaras locales y el Banco Provincia para sostener el consumo y facilitar el acceso al turismo.



Respecto de los feriados, Martínez cuestionó la eliminación del fin de semana largo del 12 de octubre. “Ese feriado es el segundo en importancia económica para los destinos turísticos, después del carnaval. Su eliminación impacta directamente en fiestas populares como la Fiesta de la Diversidad Cultural en Villa Gesell, o en localidades como el Partido de Mar Chiquita, donde ese fin de semana moviliza la economía local y permite planificar la temporada”, expresó.



Desde la provincia, junto a otras jurisdicciones, se viene reclamando la restitución de ese feriado. “Fuimos a la Cámara de Diputados, hicimos gestiones con Nación, pero no hay respuesta. Esto forma parte de una lógica de ajuste que no reconoce al turismo como un derecho y como una industria. Nosotros no vamos a dejar de insistir: el turismo es un derecho humano y una herramienta para el desarrollo local”, concluyó.

