Una vez más, Solana Sierra se hizo fuerte representando al país en la Billie Jean King Cup y le dio el primer punto a Argentina en el duelo de Playoffs ante Brasil que se está jugando en el imponente Estadio Ibirapuera de San Pablo dejando la serie 1-0.

La marplatense venció a Laura Pigossi, actual 130 del mundo, en un juego cambiante pero donde controló las acciones la mayor cantidad de tiempo. Fue 4-6, 6-1 y 6-2 luego de 2 horas y 8 minutos de partido. Sobre el final, evidenció alguna molestia física en su gemelo izquierdo pero que no le impidió cerrar el partido.

El primer set, el dominio lo tuvo la brasilera empujada por su público y con un mejor juego que Solana sobre todo en los momentos claves, donde tuvo tres puntos de quiebre y aprovechó uno para luego ratificarlo y dejar la primera manga en 44 minutos con un 6-3 en su favor.

Tenía que revertir la situación Solana y esos escenarios suelen suponerle un desafío especial que acepta con gusto. Con 14 winners contra 0 en el segundo set, fue demoledora la marplatense y sólo le permitió ganar un game de los siete para el 6-1 que liquidó en 37 minutos. Pudo hilvanar dos quiebres consecutivos y de a poco, empezó a desdibujar a Pigossi.

Su juego ofensivo era clave. La jugadora local usó su tiempo reglamentario para ir al baño y tratar de enfriar a la argentina, pero no pudo hacerlo. Sierra volvió a la cancha con dos quiebres consecutivos mientras Pigossi tiraba la pelota afuera constantemente y se la veía muy contrariada. Después de un 4-0 arrollador, la brasilera volvió al partido poniéndose 1-4. El siguiente game era clave y con saque de Sierra. Fue tenso y con oportunidades para ganarlo ambas, pero la de Mar del Plata siguió firme en su juego para quedar a sólo un game de la victoria (5-1).

El cierre no sería sencillo. En un momento clave, el gemelo de Solana empezó a molestarle y no podía desplegar físicamente todo lo bueno que había hecho antes. Eso no le impidió cerrarlo con buen tenis para el 6-2 en la última manga que le dió el primer punto a la Argentina.

Era clave porque el equipo nacional apunta a ganarle los dos singles a Pigossi y Solana lo hizo, ya que será difícil ante Beatriz Haddad Maia, actual número 17 del mundo. Además, tiene cuatro singles representando al país en la Billie Jean King Cup y todos fueron triunfos.

Sea cuál sea el escenario, aún con esta dolencia en el final que encendió las alarmas, tendrá que medirse con Haddad Maia para tratar de dar otro golpe de escena en Brasil, como ya se le ha hecho una costumbre.