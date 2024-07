En la semana que comienza, la Selección Argentina de Handball Femenino hará su segunda concentración del nuevo ciclo que encabeza el entrenador Mariano Muñoz y donde la única marplatense presente es Sofía Rivadeneira.

Ya tuvieron una primera instancia hace dos semanas y en medio de ambas, la jugadora del Elda de España habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre todo lo que le ha tocado vivir con la camiseta nacional en un año y medio: "fue un ciclo olímpico muy bueno y positivo, fue un proceso largo que tuvo una mejora y un crecimiento notorio de la Selección. Quedó demostrado en el Pre-Olímpico donde le jugamos de igual a igual a los equipos europeos con los que antes perdíamos por mucho. Contenta de estar ahora en un nuevo ciclo, el cuerpo técnico está analizando en que momento se encuentra la Selección y que cosas mejorar".

En el Pre-Olímpico fueron con el difícil objetivo de la clasificación pero saben que quedaron muy cerca: "Nos fuimos un poco con la espina porque cada vez estamos más cerca y los pasos para cumplir el sueño olímpico son cortos. Nos faltan detalles que a este nivel son muy importantes. Estoy agradecida de la oportunidad que me dio el cuerpo técnico anterior. Lo que me llevo principalmente es el roce y el fogueo de jugadoras experimentadas de ligas super competitivas que hacen que aprenda un montón del resto del equipo. Nosotras incluso tenemos muchas jugadoras experimentadas y les pido muchos consejos".

Jugar de manera consecutiva un Juego Panamericano, un Mundial y una clasificación para los Juegos Olímpicos fue un paso trascendental en la carrera que ahora tratará de seguir aprovechando: "al principio no lo podía creer pero cuando miro donde estoy, es un poco shockeante. Mariano es un muy buen entrenador, no lo conozco mucho. Hemos tenido reuniones técnicas, vimos videos de los mundiales, análisis de estadísticas, el rendimiento en el mundial, donde está parada la selección, las razones por las que quedamos en el puesto 20. Se hicieron evaluaciones físicas porque la fuerza la tenemos pero en el último pre-olímpico nos dimos cuenta que nos falta desde lo físico, en algún contragolpe, error de pase o definición te sacan uno o dos goles de ventaja", explicó Rivadeneira.

Ahora no sólo tiene el desafío de asentarse en "La Garra" donde están trabajando 42 jugadoras sino también en su club en España donde tendrá un año más de competencia: "Fue un poco duro al principio adaptarme a la liga, era un juego rápido, un entrenador nuevo y un desarrollo distinto. Logramos el objetivo que era mantener la categoría, estoy contenta del rendimiento pero tengo cosas por mejorar todavía".

Paralelamente y en su paso por el país, aprovechó para meterle horas a su carrera. Si, paralelamente a su desarrollo dentro del Handball piensa en el futuro: "El estudio es fundamental, tener un título bajo el brazo para cuando el cuerpo no me permita más con el deporte, me parece importante. Estoy estudiando administración de empresas pero voy de a poco", concluyó.