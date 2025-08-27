Se llevará a cabo el próximo viernes a las 14 en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario el acto de lanzamiento oficial de Soberanía Universitaria, un nuevo espacio colectivo conformado por docentes, estudiantes, graduados y trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

Ads

En este marco, se presentará la fórmula para el Rectorado y la Vicerrectoría de la UNMdP, integrada por Enrique Salvador Andriotti Romanin y Vera Alejandra Álvarez, quienes impulsan una propuesta académica, política y de gestión orientada a la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia.

Puede interesarte

Soberanía Universitaria se define como un espacio plural y democrático, comprometido con la construcción de una universidad que fortalezca un proyecto académico y científico soberano, con mayor participación en el cogobierno, protagonismo de las unidades académicas en las decisiones del presupuesto e inclusión, y un vínculo activo con la comunidad.

Ads

Por un lado, Andriotti Romanin es sociólogo político y se desempeña en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET, mientras que Álvarez es ingeniera, divulgadora científica, docente e investigadora, también del mencionado organismo.

Ads