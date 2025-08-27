Soberanía Universitaria presentará su fórmula para el Rectorado de la UNMdP
El acto de lanzamiento se realizará el viernes a las 14 en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario, en Funes y Roca.
El acto de lanzamiento se realizará el viernes a las 14 en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario, en Funes y Roca.
Respaldó el proyecto que impulsa Montenegro y pidió "prestarle atención a los que saben".
Después de la confirmación de que Miguel Ángel Pichetto será el compañero de fórmula de Mauricio Macri, este mismo martes la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires le propuso a su vice que la vuelva a acompañar como compañero de binomio.
"Dos dirigentes no podrán hacer todo", agregó la ex presidente en el acto de presentación de la formula presidencial solicitando la ayuda del pueblo. "Tenemos que recuperar el espíritu del bicentenario: había trabajo, educación y futuro", expresó.