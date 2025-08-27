María Eugenia Vidal confirmó su fórmula: la volverá a acompañar Daniel Salvador

Después de la confirmación de que Miguel Ángel Pichetto será el compañero de fórmula de Mauricio Macri, este mismo martes la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires le propuso a su vice que la vuelva a acompañar como compañero de binomio.