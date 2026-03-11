El Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende presentó un informe epidemiológico sobre ingresos por lesiones por causas externas registrados durante 2025: se registraron 5796 ingresos por lesiones, con un 39,3% de lesiones vinculadas al transporte, 19,2% por golpes y un 10,4% por intoxicaciones.

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El documento examinó patrones temporales, demográficos y de gravedad de las lesiones, con el objetivo de aportar información para la planificación sanitaria y la prevención. Fue elaborado por la Unidad de Epidemiología Hospitalaria, que analizó la totalidad de los casos atendidos por guardia.

Según el informe, en 2025 se registraron 5796 ingresos por lesiones. Los mecanismos predominantes fueron las lesiones vinculadas al transporte con 2275 casos (39,3%), los golpes con 1110 (19,2%) y las intoxicaciones con 601 (10,4%). El análisis también indica que se registraron dos ingresos de varones por cada mujer y que la mediana de edad de los pacientes fue de 30 años. El promedio mensual fue de 477 ingresos, con un incremento durante los meses de verano.

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En cuanto a la distribución semanal, el domingo fue el día con mayor frecuencia de ingresos con 902 casos, seguido por el sábado. La mayoría de las atenciones se concentraron durante la tarde, excepto los domingos, cuando el pico se registró en la madrugada.

El 33,9% de los pacientes -1965 personas- requirieron internación, con un promedio de 162 ingresos hospitalarios por mes. Entre los principales motivos de internación se destacaron los siniestros viales (42,3%), las intoxicaciones (13,6%) y los golpes (13%).

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La estadía promedio fue de 4,3 días. Al excluir a quienes permanecieron internados solo un día, las lesiones por arma de fuego y las caídas presentaron los tiempos de internación más prolongados, con promedios de 16 y 15,1 días respectivamente.

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Durante el período analizado se registraron 71 fallecimientos, lo que representa el 1,22% de los ingresos, asociados principalmente a lesiones por transporte, heridas por arma de fuego y caídas. La mediana de edad al momento del fallecimiento fue de 39 años.

El estudio se elaboró a partir de datos provenientes del registro O.L.A., el sistema Triage, los sistemas SIGEC e Hydra y la Unidad Centinela de Lesiones del hospital, integrada al Sistema de Vigilancia de Lesiones de Argentina (SIVILE).

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El director asociado del hospital, Matías Maciel, destacó la importancia de contar con información sistematizada para mejorar la atención sanitaria. “Es fundamental contar con un hospital que, desde su servicio de Epidemiología, tenga la capacidad de desarrollar este tipo de investigaciones. Esto no solo nos permite conocer la realidad de los pacientes que ingresan por guardia, sino que refuerza nuestra identidad como hospital-escuela. Producir datos de calidad es el primer paso para transformar la atención de alta complejidad en estrategias de salud pública más eficaces”, afirmó.

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El informe también funciona como herramienta de formación para el personal y como insumo para las autoridades sanitarias, al permitir analizar en detalle los casos vinculados a siniestros viales, violencia, intoxicaciones y lesiones autoinfligidas.

Desde el hospital señalaron que el sistema de vigilancia de lesiones permite generar información epidemiológica de calidad sobre esta problemática y fortalecer el rol del HIGA Alende como referente en trauma de alta complejidad en la Región Sanitaria VIII.