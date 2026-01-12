Un operativo policial culminó este lunes por la noche con la aprehensión de un hombre y el secuestro de un automóvil que tenía pedido activo por hurto, tras una breve persecución en la zona norte de Mar del Plata.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió alrededor de las 22 cuando personal del Comando de Patrullas intentó identificar a los ocupantes de un Toyota Corolla blanco en la intersección de Rufino Inda y Sicilia. Al advertir la presencia policial, el conductor realizó una maniobra brusca en reversa e intentó darse a la fuga, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por unos 200 metros y finalizó en Goñi y Sicilia.

Una vez interceptado el rodado, los efectivos constataron que el vehículo no tenía colocada la chapa patente en la parte delantera y que el dominio grabado en los cristales no coincidía con el que llevaba en la parte trasera. Además, el conductor —un hombre de 36 años— no poseía licencia de conducir, cédula del vehículo ni seguro obligatorio.

Al cursar los datos por el sistema informático, se determinó que el hombre no registraba impedimentos legales, aunque el automóvil presentaba un pedido de secuestro activo con fecha del 4 de enero de 2026, solicitado por la Comisaría Novena en el marco de una causa por hurto.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. De La Canale, que dispuso la formación de actuaciones por encubrimiento, la notificación de la causa, las diligencias de rigor y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

