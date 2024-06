Aldosivi recibirá mañana a Chaco For Ever a partir de las 16 en el José María Minella por la decimoctava fecha de la Primera Nacional. Yllana no podrá contar con Sills, ni Laméndola ni Piñeiro. El encuentro será arbitrado por Brian Ferreyra acompañado por Marcos Horticolou, Mauro Ramos y Bruno Bocca.

La lista de 20 jugadores presenta modificaciones respecto al encuentro previo ya que en ella no está Gonzalo Piñeiro por un esguince de tobillo izquierdo. A su vez, Laméndola y Sills llegaron al límite de tarjetas por lo que deberán cumplir la fecha de sanción. Sin embargo, volvió a ingresar en los concentrados Matías Morello.

De esta manera, con los cambios obligados y la única duda en el lateral izquierdo, el equipo podría ser: Carranza; González, Mottes, Soto, Godoy/Guerrico; Sosa, Esponda, Luján, Varaldo; Colazo, Alonso.

Aldosivi viene de una gran victoria frente a Defensores de Belgrano y hará valer su posición en la tabla frente a los visitantes que se ubican decimoterceros con 19 unidades. Sin embargo, Chaco For Ever viene de golear 3-0 a Estudiantes de Rio cuarto en la última jornada.