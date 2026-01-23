El Tiburón celebró el reencuentro de toda su gente. Hinchas, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores se vieron envueltos en humo verde y amarillo con ruido de estruendo como música, en lo que no solo fue el recibimiento al nuevo campeonato: también fue el último festejo de la permanencia en Primera.



En lo futbolístico, Defensa era un rival a temer. El antecedente del 0-5 en el inicio del 2025 estaba en mente, y la actualidad del conjunto de Mariano Soso con Banega y Botta en el plantel, más preocupante. Pero Aldosivi neutralizó tácticamente al rival, pudo dañarlo de contra y lo hizo con las armas que le hicieron triunfar en la terrible guerra por salvarse del año pasado. Eso mismo valoró Farré en conferencia de prensa.



El propio entrenador remarcó el debe de los suyos, haciéndose cargo de la culpa. Aldosivi jugó sin un “9” y tuvo pocas chances. Habrá otra oportunidad de local en la segunda fecha: recibe el próximo miércoles a Barracas Central.



El Guapo debutará mañana ni más ni menos que contra River, en el Estadio Chiqui Tapia. ¿Vendrá a Mar del Plata para el duelo con Aldosivi el presidente de la AFA? Se lo vio disfrutando de Punta Mogotes en “La Feliz”. Y Aldosivi lo recibirá con los brazos abiertos siempre y cuando la felicidad, como los tres puntos, queden en casa.

Ads

Puede interesarte

Ads