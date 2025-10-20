Un hombre de 27 años fue detenido en la noche del domingo tras robar la recaudación de una panadería ubicada en el barrio Las Heras.

El hecho ocurrió en el comercio “Laureana”, situado en calle Génova al 8400, donde el sospechoso ingresó y, tras amedrentar a la empleada simulando tener un arma de fuego, se apoderó de $51.100 en efectivo, correspondiente a la recaudación del día.

Alertado por lo sucedido, personal del Comando de Patrullas realizó un operativo en la zona y logró aprehender al delincuente a pocos metros del lugar, recuperando el dinero sustraído.

La fiscal de Flagrancia, Dra. María Isabel Sánchez, dispuso la formación de causa por “Robo”, la restitución del dinero a la víctima y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

