En la noche del martes, un rápido operativo policial permitió detener a un hombre de 32 años acusado de asaltar a un taxista en Mar del Plata.

El hecho ocurrió cuando el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) recibió la activación del botón de pánico de un vehículo de la empresa Servitaxi, que circulaba por calle Gascón hacia Arrué. El chofer, un hombre de 57 años, denunció que un pasajero lo había intimidado simulando portar un arma para robarle su teléfono celular.

Con la ubicación del aparato provista por el GPS de la empresa, los efectivos del Comando de Patrullas y del Comando de Patrullas Rural localizaron al sospechoso en Avenida Alió, entre Colón y Brown. El sujeto fue aprehendido en el lugar y tenía en su poder el celular de la víctima.

La Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del Dr. Leandro Arévalo, ordenó su traslado a sede judicial y la notificación de la formación de causa. El imputado quedó a disposición de la Justicia.

