Siguen internados en terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), aunque estables, los dos motociclistas que se accidentaron ayer en la zona de avenida Independencia y Alvarado, luego de que impactaran de frente con ambos rodados y salieran eyectados hacia el asfalto.

Según indicaron a este medio fuentes consultadas, de los dos motociclistas, uno se encuentra más complicado, debido a que no llevaba casco y sufrió fracturas en la cara además de la clavícula.

El choque se registró ayer a las tarde en avenida Independencia, entre Alvarado y Castelli, frente a una conocida cadena de cafeterías de Mar del Plata. Ambos conductores, uno de ellos repartidor de una aplicación de delivery, resultaron heridos y fueron trasladados por ambulancias del SAME al HIGA.

Según testigos, el impacto fue violento y uno de los jóvenes quedó tendido sobre la calzada con visibles manchas de sangre. Fuentes médicas indicaron que el motociclista que presentaba el cuadro más grave fue trasladado con código rojo en estado de excitación, mientras que el otro ingresó al hospital con politraumatismos.

Además, comerciantes de la zona señalaron que los motociclistas suelen incorporarse a la avenida desde la salida de la cafetería “con mucha confianza”, lo que genera situaciones de riesgo frecuentes.

