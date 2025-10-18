El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó que continúa abierta la inscripción para propuestas artísticas destinadas a la programación cultural 2026.

Ads

Esta convocatoria busca cubrir las necesidades de los espacios municipales durante todo el año y se realiza de forma online, con fecha límite el próximo jueves 30, ingresando en www.formularios.mardelplata.gob.ar/?id=896.

Los postulantes deben completar sus datos personales, junto con una breve reseña de la propuesta, el rider técnico, el rubro artístico (teatro, música, rock, folklore, jazz, artes plásticas, circo, etcétera) y la cantidad de artistas en escena.

Ads

Puede interesarte

Para mayor información, se invita a los interesados a consultar el formulario correspondiente en el enlace proporcionado.

Ads