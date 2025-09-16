El Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA) organiza el taller Mujeres de la Pesca y Liderazgo que comenzará el próximo sábado 27, iniciativa que busca promover la igualdad de género y la formación profesional en el sector pesquero. “Las voces, las experiencias y los proyectos de las mujeres deben convertirse en el motor de cambio de un sector históricamente masculinizado”, afirmó Mariano Vilar, titular del gremio.

El taller, aprobado por el Consejo Federal Pesquero mediante la Resolución CFP N°18/25, está dirigido especialmente a mujeres que trabajan en el sector pesquero o que se encuentran desempleadas por la estacionalidad de la actividad. Se dictará de manera presencial en la sede de la UTN Mar del Plata (avenida Dorrego 281), con una duración total de 48 horas.

Entre los principales temas del programa se incluyen la participación femenina en la pesca, un enfoque de género en la actividad, herramientas tecnológicas, liderazgo y derecho laboral aplicado al sector. Estas temáticas buscan fortalecer las capacidades de las participantes y fomentar su rol activo en la industria.

“Este taller es el comienzo de un camino colectivo para reducir las brechas de género y promover el empoderamiento de la mujer en el sector”, expresó Vilar. Además, destacó: “Las mujeres tienen la capacidad de redefinir el futuro del sector y, para lograrlo, es fundamental que asuman un papel protagónico en los espacios de decisión. Su participación en estas instancias de formación y diálogo es clave para que, juntos, podamos seguir construyendo un sector más inclusivo, justo y verdaderamente representativo”.

Por su parte, Daniel Flores, director del Centro de Formación y Capacitación Profesional de SICONARA, subrayó la relevancia del programa al señalar que “es una herramienta clave para brindar nuevas oportunidades y generar igualdad en un sector que necesita incorporar la perspectiva de género para crecer de manera sostenible”.

Las interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected] o comunicándose por WhatsApp al (+54) 11 5155-0686.