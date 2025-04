La incertidumbre es una sensación con la que no todos saben tratar. Pero cuando se da en el mundo de los negocios y los mercados, genera tensiones políticas y sociales que afectan deliberadamente la vida cotidiana de todos. De todos modos, en ocasiones, esa inestabilidad que surge puede ser fructífera y un espacio para oportunidades.

Así lo entiende el fundador del fondo privado de inversiones en agro y en real estate Global World, Germán Walas, quien señaló que en un país como Argentina está la posibilidad de que cambie tan rápido el mercado, “que uno la mira negativo cuando está dentro, pero cuando estás afuera la miras distinto”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Walas indicó que este terreno de inestabilidad presenta la situación de que “si estás bien preparado, si estás bien informado, si tenés un buen equipo, cada cambio en el mercado es una posibilidad para crecer en Argentina. Y eso, en un país muchísimo más estable, más rutinario, como los Estados Unidos no lo tenés”.

Walas vive en EE.UU. y señaló que en aquel país la oficina arranca a las 08:00 y a las 17:00 la jornada termina: “Y no hay llamadas después de las cinco de la tarde. Tenés una rutina tan diaria, por lo que la gente tiende a conformarse y quedarse en ese lugar. Y el crecimiento es mucho más difícil, porque competís con gente que ya viene de muchas generaciones, que está posicionada de otra manera. Y donde te cuesta mucho más llegar hasta donde ellos llegaron”.

“En Estados Unidos uno no deja nunca de ser un inmigrante -confió el empresario a la vez que reconoció- En cambio en Argentina hay gente que ha estado abajo y estado arriba, y tenés muchísimas más posibilidades. Como también hay gente que no sabe administrar ese riesgo y de un día pero el otro se queda en la calle”.

En cuanto al riesgo en los negocios, Walas ejemplificó: “Podés tener una rentabilidad inferior o chiquitita y tenés un negocio seguro. Y cuando tu rentabilidad se potencia o crece más, tenés un negocio que tiene más riesgos y por ahí hay que estar atrás diariamente fijándose cuáles son los problemas y los conflictos que vas a tener”.

De todos modos, el fundador de Global World aseguró que “puedo manejar todos los riesgos y tomo todos los riesgos que sé que puedo administrar. Mientras el riesgo lo puedo administrar, lo voy a hacer. El día que no lo pueda administrar, de eso me corro y salgo. Mientras vos puedas administrar el riesgo, no importa el tiempo que tardes en solucionarlo. Si tenés un riesgo que realmente no podés administrar, porque no tenés la capacidad, el conocimiento o lo que sea, tenés que irte”.